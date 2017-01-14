Луганск объяснил, почему не рассчитывает на конструктивный диалог по статусу Донбасса

Луганск, 14 января. Луганск не рассчитывает на конструктивный диалог с представителями Украины на переговорах в Минске 16 января по вопросу «особого статуса» Донбасса.

Как рассказал представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, 16 января возобновятся переговоры в минском формате. На этот день запланированы заседания четырех рабочих групп. На повестке дня остается самый главный вопрос – введение «особого статуса» для республик Донбасса «или же имплементация «формулы Штайнмайера».

По словам Мирошника, Киев должен ответить на вопрос, когда будет введен «особый статус». Президент Украины Петр Порошенко взял на себя эту ответственность перед «нормандской четверкой». «Пытаясь увильнуть от выполнения взятых на себя международных обязательств, Киев попадет под международный прессинг», — резюмировал он.

Мирошник напомнил, что продолжая «политику пустословия», Украина отказывается от выстраивания мирных взаимоотношений с ЛНР и ДНР.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», СБУ обвинили Порошенко в госизмене и требуют заведения уголовного дела.