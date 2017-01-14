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Загадочного морского дракона впервые сняли на видео
Общество

Загадочного морского дракона впервые сняли на видео

Сегодня 12:57
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Ученые впервые сняли на видео загадочного морского дракона

Лондон, 14 января. В Сети впервые появилось видео с «родственником» морских коньков — рубиновым морским драконом. Благодаря этой записи ученые смогли убедиться, что открытый недавно представитель семейства игловых рыб действительно существует.

Об открытии нового вида морского дракона было объявлено два года назад после исследования экспоната из австралийского музея и расшифровки ДНК у найденных образцов. Однако только теперь ученые увидели рубинового морского дракона (Phyllopteryx dewysea) в среде его обитания.

По мнению ученых, данный вид обитает на глубине более 50 м. Рубиновый морской дракон сразу привлекает внимание яркой окраской, которая, вероятнее всего, служит для маскировки.

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Ксения Тасманова
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