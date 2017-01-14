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ЛНР: Алчевск отметил 1000 дней сопротивления Донбасса украинской агрессии
Новороссия

ЛНР: Алчевск отметил 1000 дней сопротивления Донбасса украинской агрессии

Сегодня 12:51
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ЛНР: Алчевск отметил 1000 дней сопротивления Донбасса украинской агрессии

Луганск, 14 января. Жители Алчевска приняли участие в патриотическом мероприятии, посвященном сопротивлению населения во время 1000 дней блокады Донбасса со стороны украинских силовиков.

В патриотическим мероприятии Алчевска приняли участие не только защитники Донбасса, но и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. По данным администрации города, на встречу пришли также родственники погибших ополченцев. Глава администрации Алчевска Наталья Пяткова заметила, что каждый житель ЛНР переживал потери, но население живет надеждой на то, что следующие 1000 дней для города и республики станут мирными.


 

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Ирина Селезнева
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