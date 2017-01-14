FAN-TV Лента новостей
Ученые: Стресс провоцирует болезни сосудов
Общество

Ученые: Стресс провоцирует болезни сосудов

Сегодня 12:38
56

Ученые: Стресс провоцирует болезни сосудов

Лондон, 14 января. Постоянный стресс оказывает негативное влияние на кровеносную систему человека, считаю ученые.

По мнению исследователей, стресс провоцирует неправильную работу артерий. Это, в свою очередь, может вызвать инфаркт и стенокардию.

Специалисты привлекли к научному эксперименту добровольцев от 30 до 35 лет. Выяснилось, что у людей, часто подвергающихся стрессу, наблюдаются изменения в центральных частях головного мозга, а конкретно в области миндалевидного тела. Эта часть мозга отвечает за обработку информации, связанную со страхом и яростью.

Как пишут британские СМИ, стресс способствует развитию белых кровяных клеток и других вредных молекул, запускающих процесс воспаления.

Как ранее писала «Национальная служба новостей»,ученые посчитали количество медработников, умерших от передозировки. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

Сегодня 12:30
79

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
694

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1133

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
360

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
390
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербургский лицеист выжил после падения с шестого этажа общежития

12:43

Ученые: Стресс провоцирует болезни сосудов

12:38

Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

12:30

Глава ЛНР Плотницкий призвал таможенников бороться с теневой экономикой

12:28

Вылетевший в Пхукет лайнер экстренно вернулся в аэропорт Благовещенска

12:24

Двое силовиков погибли при столкновениях с членами РПК в Турции

12:24

Силуанов призвал срочно изменить налоговую политику в нефтяной сфере

12:24

Развитая и передовая: большинство россиян считают, что влияние РФ в мире растет

12:14

Десятки мирных жителей Ирака погибли при бомбардировке Мосула

12:13

Силуанов поддержал снижение налогового бремени на предпринимателей

12:08

Ученые: Стремление получить премию на работе стоит людям здоровья

12:01

Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в желании подорвать отношения ЕС и США

11:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Петербургский лицеист выжил после падения с шестого этажа общежития
Читать
Закрыть