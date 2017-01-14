Ученые: Стресс провоцирует болезни сосудов

Лондон, 14 января. Постоянный стресс оказывает негативное влияние на кровеносную систему человека, считаю ученые.

По мнению исследователей, стресс провоцирует неправильную работу артерий. Это, в свою очередь, может вызвать инфаркт и стенокардию.

Специалисты привлекли к научному эксперименту добровольцев от 30 до 35 лет. Выяснилось, что у людей, часто подвергающихся стрессу, наблюдаются изменения в центральных частях головного мозга, а конкретно в области миндалевидного тела. Эта часть мозга отвечает за обработку информации, связанную со страхом и яростью.

Как пишут британские СМИ, стресс способствует развитию белых кровяных клеток и других вредных молекул, запускающих процесс воспаления.

Как ранее писала «Национальная служба новостей»,ученые посчитали количество медработников, умерших от передозировки.