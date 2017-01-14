Петербургский лицеист выжил после падения с шестого этажа общежития

Санкт-Петербург, 14 января. В Санкт-Петербурге госпитализировали лицеиста, который выпал из окна своей комнаты на шестом этаже общежития. Состояние 17-летнего юноши оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел сегодня около полуночи в общежитии на Светлановском проспекте. По предварительной версии, под окнами здания было обнаружено тело учащегося второго курса Лицея сервиса и индустриальных технологий, передает АН «Оперативное прикрытие». Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы Калининского района.

Как сообщала НСН, ранее в Москве из окна на пятом этаже жилого дома выпала 30-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли ее спасти.