Глава ЛНР Плотницкий призвал таможенников бороться с теневой экономикой

14 Января 2017 12:28 30

Луганск, 14 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником и двухлетием со дня образования Государственного таможенного комитета республики.

Сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил республиканских таможенников с профессиональным праздником, отметив, что от работы таможенников «зависит благополучие граждан и экономическое развитие республики». В то же время Плотницкий подчеркнул, что в современных реалиях от таможенников требуется большая ответственность, чтобы продолжать работу «по борьбе с коррупцией и теневой экономикой».