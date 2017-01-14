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Новороссия

Глава ЛНР Плотницкий призвал таможенников бороться с теневой экономикой

14 Января 2017 12:28
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Глава ЛНР Плотницкий призвал таможенников бороться с теневой экономикой

Луганск, 14 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником и двухлетием со дня образования Государственного таможенного комитета республики.

Сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил республиканских таможенников с профессиональным праздником, отметив, что от работы таможенников «зависит благополучие граждан и экономическое развитие республики». В то же время Плотницкий подчеркнул, что в современных реалиях от таможенников требуется большая ответственность, чтобы продолжать работу «по борьбе с коррупцией и теневой экономикой».

Ирина Селезнева

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