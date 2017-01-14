Двое силовиков погибли при столкновениях с членами РПК в Турции

Анкара, 14 января. Два сотрудника турецкой жандармерии погибли и двое получили ранения в ходе конфликта с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Столкновения произошли в провинции Битлис на юго-востоке страны. Как рассказали в администрации провинции, «в ходе антитеррористической операции, начавшейся 12 января со стороны жандармерии», погибли два сотрудника. Также во время инцидента в районе Татван ранены два правоохранителя.

На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Ранее Газета.Ru писала, что курды не получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане из-за Турции.