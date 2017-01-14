Силуанов призвал срочно изменить налоговую политику в нефтяной сфере

14 Января 2017 12:24 47

Москва, 14 января. РФ необходимо срочно поменять налоговый режим в нефтяной сфере, с будущего года ввести налог на добавленный доход, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Сегодня в ходе выступления на Гайдаровском форуме глава российского Минфина Антон Силуанов выразил мнение, что в нефтяной сфере необходимо изменить налоговый режим и с 2018 года в качестве эксперимента ввести налог на добавленный доход. По мнению министра, уже созрело решение о переходе в нефтяном секторе на новый режим уплаты налогов — речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых, который планируется заменить налогом на добавленный доход.