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Экономика

Силуанов призвал срочно изменить налоговую политику в нефтяной сфере

14 Января 2017 12:24
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Силуанов призвал срочно изменить налоговую политику в нефтяной сфере

Москва, 14 января. РФ необходимо срочно поменять налоговый режим в нефтяной сфере, с будущего года ввести налог на добавленный доход, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Сегодня в ходе выступления на Гайдаровском форуме глава российского Минфина Антон Силуанов выразил мнение, что в нефтяной сфере необходимо изменить налоговый режим и с 2018 года в качестве эксперимента ввести налог на добавленный доход. По мнению министра, уже созрело решение о переходе в нефтяном секторе на новый режим уплаты налогов — речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых, который планируется заменить налогом на добавленный доход.

Ирина Селезнева

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