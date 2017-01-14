Вылетевший в Пхукет лайнер экстренно вернулся в аэропорт Благовещенска

Благовещенск, 14 января. Самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший в Таиланд, вернулся в аэропорт Благовещенска. Об этом сообщили представители аэропорта «Игнатьево».

При этом замдиректора турагентства «Компас» Оксана Гаврилова рассказала журналистам, что лайнер вылетел из воздушной гавани Благовещенска в 14.10 по местному времени и почти долетел до Харбина, когда экипаж самолета решил вернуться.

«Им (пассажирам. — Прим. ФАН) была озвучена причина — неисправность системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился в Благовещенске, туристы получают багаж», — приводит ее слова РИА Новости.