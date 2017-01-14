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Развитая и передовая: большинство россиян считают, что влияние РФ в мире растет
Россия

Развитая и передовая: большинство россиян считают, что влияние РФ в мире растет

Сегодня 12:14
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Развитая и передовая: большинство россиян считают, что влияние РФ в мире растет

Москва, 14 января. Большинство россиян считают свою страну развитой и передовой державой. Об этом свидетельствуют данные опроса населения фондом «Общественное мнение».

86% россиян уверены, что РФ боятся другие государства. При этом 75% респондентов считают, что это положительно характеризуют страну. 12% заявили, что бояться Россию – плохо.

67% граждан считают, что в последние годы влияние РФ на международной арене растет. 14% россиян придерживаются точки зрения, что это происходит из-за страха перед военной мощью страны. 11% нашли основную причину в правильной и независимой внешней политике государства. 7% опрошенных благодарны за рост российского влияния президенту Владимиру Путину.

65% граждан считают, что живут в развитой и передовой стране. 

Как ранее писала Газета.Ru, более 80% россиян счастливы.

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Алия Шарафутдинова
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