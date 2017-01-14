Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановление водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

Сирия, 14 января. Бригады специалистов начали работу в долине Вади Барада в провинции Дамаск над восстановлением водоснабжения сирийской столицы, правительственные войска при поддержке ВКС РФ начали долгожданное наступление на позиции ИГ* в районе Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Бригады специалистов прибыли в населенный пункт Айн аль-Фиджа в долине Вади Барада северо-западнее Дамаска для устранения ущерба, нанесенного располагающейся там станции водоснабжения. Об этом заявил мэр сирийской столицы Аля Ибрагим.

Глава городской администрации подчеркнул, что в ближайшие часы будут приняты срочные меры для восстановления водоснабжения Дамаска, которое было частично прервано около месяца назад.

Мэр Дамаска пояснил, что ремонтные бригады будут посменно работать 24 часа в сутки с целью устранить все неисправности в течение трех дней.

Ибрагим напомнил, что между сирийским правительством и отрядами вооруженной оппозиции в населенном пункте было достигнуто соглашение, согласно которому те из боевиков, кто сложит оружие, будут амнистированы и смогут вернуться к мирной жизни, в то время как остальные, принадлежащие к группировке «Джебхат Фатх аш-Шам»***, будут вывезены за пределы Сирии.

Мэр сирийской столицы также сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с командованием нескольких вооруженных формирований, действующих в долине Вади Барада, однако соглашение, которое позволило бы правительству Дамаска полностью восстановить контроль над районом, еще не достигнуто.

В то же время работа инженеров в районе станции водоснабжения периодически прерывается вследствие обстрела со стороны боевиков, не подписавших соглашение с сирийскими властями.

Параллельно с этим силы Сирийской арабской армии в ходе жестоких боев с вооруженными формированиями ввернули себе контроль над населенными пунктами Басима и Айн Аль-Хадра в долине Вади Барада.

Провинция Латакия

На рассвете артиллерия правительственных войск, которые занимают ряд стратегически важных пунктов в регионе, открыла массированный огонь по позициям боевиков в районе нагорья Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия в ответ на нарушение вооруженными формированиями перемирия.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают наращивать давление на вооруженные формирования в провинции Алеппо. На западе провинции ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Дар-Таазза, Салум, Мансура и Урем ас-Сугра.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс силы Сирийской арабской армии при поддержке ВКС России начали долгожданное наступление на позиции ИГ* в районе Пальмиры с целью отбить у террористов руины одного из богатейших городов поздней античности.

Провинция Дейр эз-Зор

К югу и западу от Дейр эз-Зора продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. В районе города правительственные войска сумели отразить крупнейшее за последнее время наступление террористов, десятки боевиков были ликвидированы, были также уничтожены несколько транспортных средств джихадистов.

Сообщается, что террористы начали на рассвете массированное наступление на подконтрольные правительственным войскам районы Ар-Рашидия и Аль-Багилия, в результате чего завязались ожесточенные бои между военнослужащими 123-й бригады Сирийской арабской армии и боевиками.

Параллельно с этим под огнем боевиков оказался аэропорт Дейр эз-Зора и его окрестности.

Сирийская артиллерия ответила на атаку террористов шквальным огнем по позициям ИГ в районе города.

В настоящее время между правительственными войсками и боевиками продолжаются кровопролитные бои в нескольких районах города, террористы не смогли добиться каких-либо успехов.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии продолжает обстреливать позиции боевиков в районе города Даръа. На направлении района Аль-Маншиа правительственные войска ведут ожесточенные бои с вооруженными исламистами, точных данных об убитых и раненых пока не поступало. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Идлиб

Неизвестные пытались ликвидировать одного из командиров группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», подорвав его автомобиль в районе города Серакаб к юго-востоку от Идлиба. Однако самого боевика в момент взрыва в автомобиле не оказалось. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают сирийские активисты.

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли несколько ударов по позициям боевиков ИГ в районе деревни Абу Кабра к северу от Ракки. Источники сообщают, что был уничтожен склад оружия террористов к западу от поля Ар-Рашид.

Провинция Хама

Один человек был ранен, а также нанесен значительный ущерб в результате обстрела боевиками населенного пункта Джурин на северо-западе провинции Хама.

Ирак

Южные районы на левом берегу Тигра в Мосуле были полностью освобождены от террористов ИГ. Об этом сообщило иракское командование. Также силы иракской армии заняли мост Аль-Хуррия, важный стратегический пункт, контроль над которым может стать решающим фактором в операции по освобождению второго по величине города в стране.

Ранее правительственные войска и их союзники полностью освободили от террористов ИГ территорию университета Мосула. Над корпусами учебного заведения были подняты национальные флаги. Террористы понесли большие потери. Об этом сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на военный источник.

Параллельно с этим источники сообщают, что ВВС Ирака уничтожили крупнейшее хранилище оружие террористов ИГ в районе города Таль-Афар западнее Мосула.