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Десятки мирных жителей Ирака погибли при бомбардировке Мосула
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Десятки мирных жителей Ирака погибли при бомбардировке Мосула

Сегодня 12:13
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Десятки мирных жителей погибли при бомбардировке Мосула

Мосул, 14 января. Около 30 мирных жителей Мосула погибли при бомбардировке западного района, находящего под контролем боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, в четверг три ракеты упали на район Аль-Джадида. Неизвестно, кто осуществлял бомбардировку — международная коалиция во главе с США или ВВС Ирака. Очевидцы случившегося предполагают, что таким образом, вероятнее всего, планировалось ликвидировать одного из командиров ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что армия Ирака выбила боевиков ИГ из главного правительственного здания в Мосуле. Сейчас над главным административным зданием провинции развевается флаг Ирака.

Читайте также: ВС Ирака уверены, что выбьют ИГ из восточного Мосула через несколько дней.

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Ксения Тасманова
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