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Силуанов поддержал снижение налогового бремени на предпринимателей
Экономика

Силуанов поддержал снижение налогового бремени на предпринимателей

Сегодня 12:08
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Силуанов поддержал снижение налогового бремени на предпринимателей

Москва, 14 января. Отечественный Минфин поддерживает инициативу снижения налогового бремени на предпринимательство, однако осуществление этого сценария в течение ближайших трех лет возможно при дополнительном снижении расходов госбюджета.

Сегодня в ходе Гайдаровского форума глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в целом его ведомство поддерживает снижение налоговой нагрузки для бизнеса. «Когда мы говорим о снижении налоговой нагрузки, сразу скажите, какие расходы нужно будет снизить?», — заметил министр. В то же время глава МЭР Максим Орешкин считает, что на облегчение налоговой нагрузки может повлиять снижение доли теневой экономики, пишет газета «Известия»

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Ирина Селезнева
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