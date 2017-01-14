Силуанов поддержал снижение налогового бремени на предпринимателей

Москва, 14 января. Отечественный Минфин поддерживает инициативу снижения налогового бремени на предпринимательство, однако осуществление этого сценария в течение ближайших трех лет возможно при дополнительном снижении расходов госбюджета.

Сегодня в ходе Гайдаровского форума глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что в целом его ведомство поддерживает снижение налоговой нагрузки для бизнеса. «Когда мы говорим о снижении налоговой нагрузки, сразу скажите, какие расходы нужно будет снизить?», — заметил министр. В то же время глава МЭР Максим Орешкин считает, что на облегчение налоговой нагрузки может повлиять снижение доли теневой экономики, пишет газета «Известия».