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Политика

Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в желании подорвать отношения ЕС и США

14 Января 2017 11:56
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Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в желании подорвать отношения ЕС и США

Берлин, 14 января. Немецкие спецслужбы обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и Соединенными Штатами Америки.

Как пишет Spiegel, спецслужбы ФРГ совместно с федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции подготовили для правительства страны новый доклад.

Согласно документу, РФ на протяжении многих лет якобы оказывает влияние на страны Европейского союза и пытается «обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты». По мнению немецких служб, Москва стремится поставить под вопрос тесные связи Европы с США.

Как ранее писала Газета.Ru, хакеров из РФ обвинили в кибератаке на политические партии Германии. 

Алия Шарафутдинова

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