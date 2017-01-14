Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в желании подорвать отношения ЕС и США

14 Января 2017 11:56 39

Берлин, 14 января. Немецкие спецслужбы обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и Соединенными Штатами Америки.

Как пишет Spiegel, спецслужбы ФРГ совместно с федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции подготовили для правительства страны новый доклад.

Согласно документу, РФ на протяжении многих лет якобы оказывает влияние на страны Европейского союза и пытается «обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты». По мнению немецких служб, Москва стремится поставить под вопрос тесные связи Европы с США.

Как ранее писала Газета.Ru, хакеров из РФ обвинили в кибератаке на политические партии Германии.