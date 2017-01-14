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Экономика

Глава МЭР назвал самую большую налоговую проблему России

14 Января 2017 11:54
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Глава МЭР назвал самую большую налоговую проблему России

Москва, 14 января. Глава МЭР Максим Орешкин назвал самой большой налоговой проблемой страны нагрузку на фонд оплаты труда для законопослушного бизнеса в сочетании с неуплатой страховых социальных взносов остальными предпринимателями.

Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал положительную практику в сфере сборов НДС, отметив при этом, что с точки зрения сборов налогов с фонда оплаты труда, проблемы существуют. По словам министра подобной России налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в других странах нет.

«Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать», — подчеркнул глава МЭР. Орешкин добавил, что для легального бизнеса, соблюдающего налоговое законодательство, необходимо снижать налоговое бремя.

Ирина Селезнева

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