Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Сирия, 14 января. В освобожденном пригороде Дамаска подняли долгожданный сирийский флаг, Трамп может приехать на межсирийские переговоры в Астане, САА начала наступление на западную Пальмиру. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Флаг над Аль-Фиджа

Военнослужащие Сирийской арабской армии впервые за четыре года подняли государственный флаг над населенным пунктом Аль-Фиджа. Боевиков захватили в районе Вади-Барада после их внезапного нападения в 2013 году на богатую водными ресурсами часть западного Дамаска. Эта операция и положила начало освобождению Аль-Фиджа. В населенном пункте находится насосная станция.

Ранее поселок находился под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ФАН), которые регулярно препятствовали поставке воды в Дамаск.

Россия пригласила США на переговоры в Астану

Российская сторона пригласила администрацию 45-го президента США Дональда Трампа для участия в межсирийских переговорах, которые пройдут в Астане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. По имеющейся информации, приглашение озвучено в ходе телефонного разговора посла России в США Сергея Кисляка с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном еще 28 декабря. Однако окончательного решения об участии США в переговорах в Астане принято не было.

Возвращение Пальмиры

Сирийская Арабская армия (ССА) начала долгожданное наступление на западную Пальмиру после месячной обороны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.), сообщает AM News. Издание отмечает, что авиаудары российских ВКС проложили путь 800-му батальону САА к началу штурма позиций боевиков ИГИЛ вокруг авиабазы Т-4. По данным военного источника в провинции Хомс, правительственные войска освободили большое количество территории вокруг военной авиабазы Т-4, убив и ранив десятки радикалов в процессе продвижения к западной части Пальмиры.

Первая фаза этого крупномасштабного наступления включает достижение горы Джазар и газовых месторождений Аль-Маар. Как только военные доберутся до указанных точек, они начнут операцию по освобождению этих участков от террористов «Исламского государства».