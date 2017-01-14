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Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане
Новости Сирии

Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Сегодня 13:02
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Сирия сегодня: наступление на позиции ИГ близ Пальмиры, Трамп может посетить Астану

Сирия, 14 января. В освобожденном пригороде Дамаска подняли долгожданный сирийский флаг, Трамп может приехать на межсирийские переговоры в Астане, САА начала наступление на западную Пальмиру. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сирия сегодня: наступление на позиции ИГ близ Пальмиры, Трамп может посетить Астану

Флаг над Аль-Фиджа

Военнослужащие Сирийской арабской армии впервые за четыре года подняли государственный флаг над населенным пунктом Аль-Фиджа. Боевиков захватили в районе Вади-Барада после их внезапного нападения в 2013 году на богатую водными ресурсами часть западного Дамаска. Эта операция и положила начало освобождению Аль-Фиджа. В населенном пункте находится насосная станция.

Ранее поселок находился под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ФАН), которые регулярно препятствовали поставке воды в Дамаск.

Сирия сегодня: наступление на позиции ИГ близ Пальмиры, Трамп может посетить Астану

Россия пригласила США на переговоры в Астану

Российская сторона пригласила администрацию 45-го президента США Дональда Трампа для участия в межсирийских переговорах, которые пройдут в Астане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. По имеющейся информации, приглашение озвучено в ходе телефонного разговора посла России в США Сергея Кисляка с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном еще 28 декабря. Однако окончательного решения об участии США в переговорах в Астане принято не было.

Сирия сегодня: наступление на позиции ИГ близ Пальмиры, Трамп может посетить Астану

Возвращение Пальмиры

Сирийская Арабская армия (ССА) начала долгожданное наступление на западную Пальмиру после месячной обороны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.), сообщает AM News. Издание отмечает, что авиаудары российских ВКС проложили путь 800-му батальону САА к началу штурма позиций боевиков ИГИЛ вокруг авиабазы Т-4. По данным военного источника в провинции Хомс, правительственные войска освободили большое количество территории вокруг военной авиабазы Т-4, убив и ранив десятки радикалов в процессе продвижения к западной части Пальмиры.

Первая фаза этого крупномасштабного наступления включает достижение горы Джазар и газовых месторождений Аль-Маар. Как только военные доберутся до указанных точек, они начнут операцию по освобождению этих участков от террористов «Исламского государства».

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Алексей Громов
#дональд трамп #майкл флинн #сергей кисляк
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