Ученые: Стремление получить премию на работе стоит людям здоровья

Лондон, 14 января. В погоне за премиальными рабочие рискуют потерять самое дорогое — здоровье, уверены ученые из Университета Восточной Англии.

Исследователи проанализировали данные 1293 руководителей компаний и 13657 их подчиненных, чтобы выяснить степень удовлетворенности коллектива работой, а также преданности и доверия компании в связи с выплатой премий. Оказалось, что дополнительные выплаты положительно влияли на эти параметры, однако нередко приводили к проблемам со здоровьем у работников и лишнему стрессу.

Кроме того, чаще всего участники исследования испытывали удовлетворение от выплаты премий, если их получал весь коллектив. Однако если премиальными поощрялась лишь небольшая группа работников, это негативным образом сказывалось на других сотрудниках, передает MED daily.