Ученые: Психическое здоровье детей зависит от их физической активности

Москва, 14 января. Ученые установили, что физическая активность может избавить детей от стресса и депрессий.

По мнению норвежских исследователей, у физически активных детей гораздо реже возникают проблемы с психикой.

Как пишут СМИ Норвегии, эксперты привлекли к эксперименту детей в возрасте от 6 до 10 лет. Малыши на протяжении недели носили датчик, фиксирующий их физическую активность. Тест повторяли каждые два года. Также детей и родителей опрашивали психологи.

Ранее ученые выяснили, как нелюбимая работа влияет на здоровье. Степень удовлетворенности работой в возрасте 20-30 лет отражается на здоровье человека после 40 лет. Особенно сильно все это влияет на психическое здоровье.