Названа дата вскрытии допинг-пробы «Б» Поветкина

14 Января 2017 11:28 49

Москва, 14 января. Вскрытие допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина состоится 1 февраля, сообщается в релизе Всемирного боксерского совета (WBC).

Вскрытие допинг-пробы «Б» должно было состоятся 10 января, однако представители российского боксера опоздали на процедуру. В связи с этим WBC принял решение о переносе на неопределенный срок повторного вскрытия.

Как сообщала ранее Национальная служба новостей, Поветкин сдавал допинг-пробы 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря. Положительный результат дала только проба от 6 декабря, в которой было обнаружено очень низкое содержание запрещенного вещества остарина. Из-за этого был отменен бой за звание чемпиона WBC с канадским боксером Бермейном Стиверном.