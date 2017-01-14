Скорая с пациенткой устроила массовое ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Машина скорой помощи минувшей ночью попала в массовую аварию с участием еще трех автомобилей на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Участники ДТП рассказали, что карета скорой помощи со включенной мигалкой в районе перекрестка с Лиговским проспектом протаранила сначала автомобиль Kia, а потом остановившиеся на светофоре Chevrolet и Ford​. По данным Life.ru, «неотложка» перевозила 82-летнюю женщину, которую увезли в больницу вместе с другой бригадой врачей. Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.