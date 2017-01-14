Пушков: Встреча Путина с Трампом может стать новым этапом отношений РФ и США

Москва, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп делает большую ставку на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик в социальной сети Twitter, со встречи двух мировых лидеров, вопреки скептикам, может начаться новая точка отсчета в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее Газета.Ru писала, что Трамп готов к встрече с Путиным после своей инаугурации. «Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь», — сказал Трамп.