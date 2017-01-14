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Пушков: Встреча Путина с Трампом может стать новым этапом отношений РФ и США
Политика

Пушков: Встреча Путина с Трампом может стать новым этапом отношений РФ и США

Сегодня 11:25
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Пушков: Встреча Путина с Трампом может стать новым этапом отношений РФ и США

Москва, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп делает большую ставку на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик в социальной сети Twitter, со встречи двух мировых лидеров, вопреки скептикам, может начаться новая точка отсчета в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее Газета.Ru писала, что Трамп готов к встрече с Путиным после своей инаугурации. «Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь», — сказал Трамп.

Трамп делает большую ставку на встречу с Путиным. С этой встречи, вопреки скептикам, может начаться новая точка отсчета в отн. России и США.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2017 г.
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Алия Шарафутдинова
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