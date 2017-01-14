Пушков пообещал Обаме «порванную в клочья» политику США

Москва, 14 января. Президент США Барак Обама в ближайшее время увидит свою политику порванной в клочья. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, прокомментировавший продление США антироссийских санкций.

«Продлив санкции против России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщала Газета.Ru, Обама продлил на год санкции в отношении России, введенные весной 2014 года из-за ситуации на Украине.

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