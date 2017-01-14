Учительницу из Техаса отправили в тюрьму на 10 лет за секс со школьником

Хьюстон, 14 января. В штате Техас (США) суд приговорил 24-летнюю учительницу к 10 годам лишения свободы за секс с учеником. На суде выяснилось, что девушка вступала в сексуальную связь с 13-летним подростком в течение девяти месяцев.

Как сообщает The Dailystar, на суде учительница заявила, что молодой человек выглядел старше своих 13 лет. При этом его родители были в курсе отношений, а ее дочь даже называла подростка папой.

По данным издания, отношения у пары закрутились после того, как подросток начал комментировать фотографии грудастой учительницы в Instagram. Одноклассник молодого человека сообщил в суде, что пара не особо скрывала свои отношения в школе. В частности он видел, как подросток «ощупал» учительницу во время урока английского.

Во время расследования правоохранители обнаружили интимные фотографии в телефоне учительницы.

Отметим, что сейчас подросток находится в приемной семье.

Похожий случай не так давно произошел в Татарстане. Как сообщала Газета.Ru, Альметьевский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно учительницу, обвиняемую в сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей.