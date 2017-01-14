Голландский журналист прокомментировал нахождение у него кости жертвы крушения MH17

Москва, 14 января. Голландский журналист, у которого изъяли материалы об авиакатастрофе MH17 в Донбассе, прокомментировал информацию обнаружения среди его вещей кости погибшего.

На своей странице в социальной сети он заявил, что его «мысли вместе с родственниками погибших». Представитель СМИ также добавил, что прокуратура подтвердила его опасения по поводу того, что расследование и поиск других останков приостановлены. Он также выразил надежду, что находка ускорит процесс изучения трагедии экспертами.

Голландская прокуратура ранее признала законным изъятие материалов у приехавших с места трагедии на юго-востоке Украины журналистов. ДНК-тест показал, что кость, найденная среди вещей, принадлежит одному из погибших пассажиров. Родственникам уже сообщили об этом.

Как ранее писала Газета.Ru, журналист нашел в Донбассе останки пассажира MH17.