FAN-TV Лента новостей
Голландский журналист прокомментировал нахождение у него кости жертвы крушения MH17
Весь мир

Голландский журналист прокомментировал нахождение у него кости жертвы крушения MH17

Сегодня 11:14
64

Голландский журналист прокомментировал нахождение у него кости жертвы крушения MH17

Москва, 14 января. Голландский журналист, у которого изъяли материалы об авиакатастрофе MH17 в Донбассе, прокомментировал информацию обнаружения среди его вещей кости погибшего.

На своей странице в социальной сети он заявил, что его «мысли вместе с родственниками погибших». Представитель СМИ также добавил, что прокуратура подтвердила его опасения по поводу того, что расследование и поиск других останков приостановлены. Он также выразил надежду, что находка ускорит процесс изучения трагедии экспертами.

Голландская прокуратура ранее признала законным изъятие материалов у приехавших с места трагедии на юго-востоке Украины журналистов. ДНК-тест показал, что кость, найденная среди вещей, принадлежит одному из погибших пассажиров. Родственникам уже сообщили об этом.

Как ранее писала Газета.Ru, журналист нашел в Донбассе останки пассажира MH17. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
520

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1056

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
315

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
360

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
1048
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Учительницу из Техаса отправили в тюрьму на 10 лет за секс со школьником

11:19

Голландский журналист прокомментировал нахождение у него кости жертвы крушения MH17

11:14

Полиция нашла подозреваемого в вооруженном нападении на уральский химзавод

11:09

Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде

11:00

Жуткое ДТП на юге Китая: десятки машин всмятку, шесть человек погибли

10:52

Создатель Android выпустит серьезного конкурента iPhone

10:51

«Щупальце» косморобота испытают на МКС

10:43

Обстрел ВСУ оставил без света жителей Донбасса

10:42

Ученые назвали главные причины разрыва отношений между влюбленными

10:37

Большинство россиян считают, что другие страны боятся РФ

10:29

Пластинку заело: сбой на американском телеканале заставил гостя 30 раз повторить «Россия»

10:25

Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

10:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Учительницу из Техаса отправили в тюрьму на 10 лет за секс со школьником
Читать
Закрыть