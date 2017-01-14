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Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде
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Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде

Сегодня 11:00
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Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде

Бангкок, 14 января. В Сети появилось видео крушения истребителя JAS 39 Gripen во время авиашоу в Таиланде.

Как пишет The Bangkok Post, инцидент произошел на праздновании национального Дня детей в городе Хатъяй на юге страны. ЧП произошло в 9.27 по местному времени (5.27 мск). Истребители выполняли фигуры высшего пилотажа. Один из самолетов буквально рухнул на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Затем последовал взрыв.

В результате крушения погиб пилот. Среди зрителей авиашоу пострадавших нет.

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Алия Шарафутдинова
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