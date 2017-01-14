Полиция нашла подозреваемого в вооруженном нападении на уральский химзавод

Красноуральск, 14 января. В Красноуральске было совершено вооруженное нападение на закрытый химический завод по производству взрывчатки. Уже известно, что полиция обнаружила одного из подозреваемых злоумышленников, однако охранник предприятия не смог опознать в нем налетчика.

Напомним, ночью на закрытый завод напала группа неизвестных лиц, вооруженных огнестрельным оружием. Злоумышленники ранили попытавшихся оказать им сопротивление охранников и скрылись.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, один из госпитализированных охранников сначала опознал на фото подозреваемого в совершении преступления. Однако когда предполагаемого налетчика привезли к больницу, пациент заявил, что впервые видит этого человека. По данным агентства, полицейские полагают, что банда включала в себя от двух до шести человек, все они славянской внешности.

До сих пор неизвестно, каким оружием воспользовались нападавшие, поскольку на территории предприятия не были обнаружены пули и гильзы.

Как сообщала НСН, в результате нападения на Красноуральский химический завод пострадали трое охранников. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».