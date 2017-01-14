FAN-TV Лента новостей
Полиция нашла подозреваемого в вооруженном нападении на уральский химзавод
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в вооруженном нападении на уральский химзавод

Сегодня 11:09
42

Охранники уральского химзавода рассказали о вооруженном нападении на них

Красноуральск, 14 января. В Красноуральске было совершено вооруженное нападение на закрытый химический завод по производству взрывчатки. Уже известно, что полиция обнаружила одного из подозреваемых злоумышленников, однако охранник предприятия не смог опознать в нем налетчика.

Напомним, ночью на закрытый завод напала группа неизвестных лиц, вооруженных огнестрельным оружием. Злоумышленники ранили попытавшихся оказать им сопротивление охранников и скрылись.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, один из госпитализированных охранников сначала опознал на фото подозреваемого в совершении преступления. Однако когда предполагаемого налетчика привезли к больницу, пациент заявил, что впервые видит этого человека. По данным агентства, полицейские полагают, что банда включала в себя от двух до шести человек, все они славянской внешности.

До сих пор неизвестно, каким оружием воспользовались нападавшие, поскольку на территории предприятия не были обнаружены пули и гильзы.

Как сообщала НСН, в результате нападения на Красноуральский химический завод пострадали трое охранников. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
506

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1048

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
312

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
356

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
1031
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде

11:00

Жуткое ДТП на юге Китая: десятки машин всмятку, шесть человек погибли

10:52

Создатель Android выпустит серьезного конкурента iPhone

10:51

«Щупальце» косморобота испытают на МКС

10:43

Обстрел ВСУ оставил без света жителей Донбасса

10:42

Ученые назвали главные причины разрыва отношений между влюбленными

10:37

Большинство россиян считают, что другие страны боятся РФ

10:29

Пластинку заело: сбой на американском телеканале заставил гостя 30 раз повторить «Россия»

10:25

Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

10:18

ДНР: жилой дом сгорел в Коминтерново при обстреле ВСУ

10:10

Девять человек пострадали в массовом ДТП с автозаком на Ставрополье

10:07

Ученые назвали три обязательных правила для похудения

10:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде
Читать
Закрыть