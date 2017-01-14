Создатель Android выпустит серьезного конкурента iPhone

Нью-Йорк, 14 января. В середине 2017 года у iPhone может появиться серьезный конкурент. Создатель операционной системы Android Энди Рубин заявил о создании собственного бренда.

Он планирует выпускать смартфоны под маркой Essential. Как пишет Bloomberg, новинки будут продаваться в том же ценовом сегменте, что и iPhone.

Отмечается, что Рубин переманил 40 перспективных сотрудников конкурентов. Ранее они трудились в Google и Apple.

Известно, что компания также займется программным обеспечением для мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что Apple новыми iPhone разоряет конкурентов.