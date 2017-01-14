Обстрел ВСУ оставил без света жителей Донбасса

Луганск, 14 января. Более 900 абонентов в селе Калиново остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики Сергей Иванушкин.

В ночь с 13 на 14 января украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Ирмино. Жертвой обстрела ВСУ стал местный житель 1989 года рождения. В его дом попал один из снарядов.

Как добавил Иванушкин, перебита опора линии электропередачи напряжением 6 кВ в районе поселка Калиново. На месте происшествия работает ремонтная бригада. В населенному пункте также повреждены два жилых дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ семь раз обстреляли позиции ополченцев ЛНР в Донбассе.