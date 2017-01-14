Жуткое ДТП на юге Китая: десятки машин всмятку, шесть человек погибли

Пекин, 14 января. В китайской провинции Гуандун столкнулись по меньшей мере 19 автомобилей, часть из них загорелась. В результате массовой аварии погибли шесть человек.

По данным агентства Синьхуа, массовое ДТП случилось около 9.30 по местному времени на автодороге в районе города Цинъюань. Правоохранительные органы в настоящее время располагают информацией о шести погибших и как минимум 15 пострадавших. На месте происшествия проводится спасательная операция. Кроме того, выясняются причины и все обстоятельства случившегося.

Как сообщает Газета.Ru, накануне еще одна смертельная авария случилась в Перми. В столкновении легковушки и большегруза погибли два человека.