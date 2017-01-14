«Щупальце» косморобота испытают на МКС

Москва, 14 января. ЦНИИ робототехники и технической кибернетики собирается провести на поверхности Международной космической станции эксперимент «Захват-Э», в рамках которого испытает руку-манипулятор для будущего робота — помощника космонавтов, сообщили в пресс-службе ЦНИИ РТК.

На данный момент точная дата эксперимента еще не определена. Манипулятор доставят на МКС на российском грузовом корабле «Прогресс». Это произойдет после того, как в конце года к российскому сегменту станции присоединят Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ «Наука»). На поверхность этого модуля российскую руку-манипулятор установит европейская ERA (European Robotic Arm), сообщает ТАСС.

Космонавты смогут управлять «рукой» через ноутбук, не покидая МКС. Во время предстоящего эксперимента манипулятор захватит имитатор поручня с помощью специального устройства. Космонавты оценят степень усилия, которое прилагает «рука», чтобы не повредить хрупкие предметы.

Рука-манипулятор станет частью проекта «Косморобот», который станет помощником космонавтов при работе на внешней поверхности космических аппаратов и при выходе в открытый космос. «Косморобот» будет выглядеть как своеобразный «спрут», который сможет перемещаться по внешней поверхности станции и переносить грузы до 200 кг.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в 2017 году запланировано четыре пилотируемых пуска к МКС 27 марта, 29 мая, 12 сентября и 26 октября.