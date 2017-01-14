Большинство россиян считают, что другие страны боятся РФ

Москва, 14 января. Большинство россиян считают, что граждане других государств боятся РФ. Такой точки зрения придерживаются 86% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном фондом «Общественное мнение».

75% граждан при этом отметили, что этот фактор является положительным.

Большая часть населения также уверена, что влияние страны в ближайшие годы будет высоким. Такого мнения придерживаются 67% респондентов. Только 19% опрошенных рассказали о том, что роль России в мире снижается.

При этом, патриотически настроенные граждане связывают рост влияния России с развитием военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики государства (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

Напомним, опрос был проведен в 104 населенных пунктах страны. В нем приняло участие около 1,5 тыс россиян.