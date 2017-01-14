Ученые назвали главные причины разрыва отношений между влюбленными

Вашингтон, 14 января. Американские ученые озвучили две причины, из-за которых чаще всего разрываются любовные отношения. Это чрезмерный страх потерять любимого человека и возрастающее стремление быть независимым.

Сотрудники Университета Теннеси привлекли к исследованию более 200 человек, которые состояли в любовных отношениях. Как выяснилось, чаще всего участники эксперимента ссорились из-за недостатка свободы или страха потерять своего партнера. Причем чем больше человек испытывал неудовлетворенность на этот счет, тем острее ощущал желание порвать со второй половинкой. Теперь ученые хотят проверить, наблюдается ли аналогичная ситуация в возрастных парах, ведь их исследование затрагивало в основном молодых людей.

Как передает Газета.Ru, ранее американские ученые обнаружили новый способ борьбы с депрессией. По их мнению,постоянно чем-то занятые люди имеют меньше шансов испытывать подобные расстройства.