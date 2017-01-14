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Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей
Общество

Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

Сегодня 10:18
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Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

Лондон, 14 января. Ученые рассказали, что дети толстеют, когда родители воспринимают их как полных.

 Исследователи из Ливерпульского университета в Британии и Медицинского колледжа Университета штата Флорида считают, что отношение родителей является важным фактором для поддержания нормального веса. Научную работу они опубликовали в Psychological Science.

Специалисты рассказали, что дети, родители которых видели «избыточный вес», как правило, имели лишний вес в течение следующих десяти лет. Если родители считали, что малыш имеет оптимальный вес, ребенок рос и имел хорошую фигуру.

Отмечается, что в исследование были вовлечены более 2,8 тысяч австралийских детей.

Ранее ученые рассказали о влиянии лишнего веса на психику человека. 

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Алия Шарафутдинова
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