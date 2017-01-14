Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

Лондон, 14 января. Ученые рассказали, что дети толстеют, когда родители воспринимают их как полных.

Исследователи из Ливерпульского университета в Британии и Медицинского колледжа Университета штата Флорида считают, что отношение родителей является важным фактором для поддержания нормального веса. Научную работу они опубликовали в Psychological Science.

Специалисты рассказали, что дети, родители которых видели «избыточный вес», как правило, имели лишний вес в течение следующих десяти лет. Если родители считали, что малыш имеет оптимальный вес, ребенок рос и имел хорошую фигуру.

Отмечается, что в исследование были вовлечены более 2,8 тысяч австралийских детей.

Ранее ученые рассказали о влиянии лишнего веса на психику человека.