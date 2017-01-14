Пластинку заело: сбой на американском телеканале заставил гостя 30 раз повторить «Россия»

Вашингтон, 14 января. Из-за технического сбоя колумнист в эфире американского телеканала MSNBC несколько десятков раз повторил слово «Россия».

«Вы слышали генерала Маттиса сегодня, Майка Помпео, директора ЦРУ, все они практически клялись в том, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России…», — объяснял зрителям колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс, комментировавший обвинения Вашингтона в адрес Москвы в связи с хакерскими атаками.

На последнем слове запись «заело», в результате чего приглашенный эксперт повторил его около 30 раз. После этого запись передачи прервалась.

Представитель телеканала уже прокомментировал инцидент, указав на технический сбой при записи шоу. По его словам, неполадка была устранена за несколько секунд.

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