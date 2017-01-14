ДНР: жилой дом сгорел в Коминтерново при обстреле ВСУ

Донецк, 14 января. В результате обстрела со стороны ВСУ в Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР сгорел жилой частный дом, сообщил глава районной администрации Анатолий Яновский.

По словам Яновского, обстрел был зафиксирован около семи часов утра. В результате прямого попадания сгорел дом в селе Коминтерново по адресу Ахматовой, 12. «Остались только стены», — констатировал чиновник.

На данный момент, как сообщает Донецкое агентство новостей, пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщала Газета.Ru, в соседней Луганской народной республики за минувшие сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны киевских силовиков.

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