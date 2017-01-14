Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

Вашингтон, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен сразу же после вступления в должность отменять санкции в отношении России.

Он заявил, что ему необходимо четко проанализировать ситуацию. Россия, по словам Трампа, должна доказать свою пользу в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, для Трампа важна помощь РФ в достижении целей США.

Ранее барак Обама на год продлил санкции в отношении России. Дональд Трамп заявил, что не готов сразу же отменять ограничительные меры, передает НСН.