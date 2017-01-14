Ученые назвали три обязательных правила для похудения

Москва, 14 января. Ученые назвали три правила, которые помогут сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По мнению ученых, для получения идеальной фигуры нельзя голодать. Если сразу после обжорства посадить себя на жесточайшую диету, организм воспримет это как наказание и вместо похудения начнет еще больше копить жир.

Диетологи рекомендуют вместо голодания составить меню из продуктов с низким гликемическим индексом, но достаточным количеством белка.

Второе правило — чаще есть продукты, которые снижают аппетит. Такими продуктами являются томаты, базилик и ананас. Как пишет «Комсомольская правда», третьим правилом для людей желающих похудеть, должно стать ограничение потребления соли. Нарушенный водно-солевой баланс ведет к неизбежному накоплению жира.