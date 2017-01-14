FAN-TV Лента новостей
Ученые назвали три обязательных правила для похудения
Общество

Ученые назвали три обязательных правила для похудения

Сегодня 10:05
92

Ученые назвали три обязательных правила для похудения

Москва, 14 января. Ученые назвали три правила, которые помогут сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По мнению ученых, для получения идеальной фигуры нельзя голодать. Если сразу после обжорства посадить себя на жесточайшую диету, организм воспримет это как наказание и вместо похудения начнет еще больше копить жир.

Диетологи рекомендуют вместо голодания составить меню из продуктов с низким гликемическим индексом, но достаточным количеством белка.

Второе правило — чаще есть продукты, которые снижают аппетит. Такими продуктами являются томаты, базилик и ананас. Как пишет «Комсомольская правда», третьим правилом для людей желающих похудеть, должно стать ограничение потребления соли. Нарушенный водно-солевой баланс ведет к неизбежному накоплению жира.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
432

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1013

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
302

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
348

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
995
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Большинство россиян считают, что другие страны боятся РФ

10:29

Пластинку заело: сбой на американском телеканале заставил гостя 30 раз повторить «Россия»

10:25

Ученые рассказали, как отношение родителей может повлиять на вес детей

10:18

ДНР: жилой дом сгорел в Коминтерново при обстреле ВСУ

10:10

Девять человек пострадали в массовом ДТП с автозаком на Ставрополье

10:07

Ученые назвали три обязательных правила для похудения

10:05

Создатель иероглифов «пиньинь» скончался в Китае

9:55

Южная Корея намерена возглавить четвертую промышленную революцию

9:54

Московский бомж пытался сдать в металлолом найденную на помойке взрывчатку

9:44

Трамп будет управлять страной, не поддаваясь манипуляциям окружающих — опрос

9:43

Ученые объяснили пользу занятий спортом только по выходным

9:34

ЛНР: ВСУ семь раз обстреляли позиции ополченцев ЛНР в Донбассе

9:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Большинство россиян считают, что другие страны боятся РФ
Читать
Закрыть