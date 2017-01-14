Девять человек пострадали в массовом ДТП с автозаком на Ставрополье

Ставрополь, 14 января. Девять человек пострадали в массовом ДТП на Ставрополье с участием автозака, грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на 8 км трассы «Пятигорск — Георгиевск» в Предгорном районе области. По предварительной версии, водитель «Приоры» при обгоне выехал на встречку и врезался в фуру Volvo. Грузовик отбросило на служебную машину «ГАЗ», в которой находились арестованные.

Как передает Lenta.Ru, в результате столкновения травмы получили три водителя и шесть пассажиров. Все они были доставлены в медучреждение. Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проверки.