Трамп будет управлять страной, не поддаваясь манипуляциям окружающих — опрос

Вашингтон, 14 января. Большинство американцев считают, что новый президент США Дональд Трамп будет самостоятельно управлять страной, не поддаваясь манипуляциям окружающих.
50% граждан страны выразили такое мнение по результатам опроса исследовательского центра Pew Research.
Американские граждане считают, что Трамп будет нести ответственность за происходящее. Только 43% респондентов говорят, что в действительности другие люди будут управлять государством.
В то, что избранный президент США будет управлять страной самостоятельно, верят преимущественно американцы старше 30 лет. 64% граждан до 29 лет считают, что власть не будет принадлежать президенту.
Напомним, 41% опрошенных американцев одобряют кандидатов, которых выбрал Трамп для работы в администрации.