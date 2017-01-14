Трамп будет управлять страной, не поддаваясь манипуляциям окружающих — опрос

Вашингтон, 14 января. Большинство американцев считают, что новый президент США Дональд Трамп будет самостоятельно управлять страной, не поддаваясь манипуляциям окружающих.

50% граждан страны выразили такое мнение по результатам опроса исследовательского центра Pew Research.

Американские граждане считают, что Трамп будет нести ответственность за происходящее. Только 43% респондентов говорят, что в действительности другие люди будут управлять государством.

В то, что избранный президент США будет управлять страной самостоятельно, верят преимущественно американцы старше 30 лет. 64% граждан до 29 лет считают, что власть не будет принадлежать президенту.

Напомним, 41% опрошенных американцев одобряют кандидатов, которых выбрал Трамп для работы в администрации.