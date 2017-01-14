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Московский бомж пытался сдать в металлолом найденную на помойке взрывчатку
Общество

Московский бомж пытался сдать в металлолом найденную на помойке взрывчатку

Сегодня 9:44
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Московский бомж пытался сдать в металлолом найденную на помойке взрывчатку

Москва, 14 декабря. Бездомный москвич нашел на одной из помоек взрывчатку с проводами и попытался сдать ее в пункт приема цветных металлов.

Житель столицы обнаружил сверток в одном из мусорных контейнеров на улице Сайкина на юго-востоке Москвы. Как позднее рассказал полицейским бездомный, находка выглядела как сверток проводов с неким веществом внутри. Предприимчивый москвич принес предмет в пункт приема цветмета. Здесь согласились принять провода, торчащие из свертка, но не то, что находилось внутри.

Позднее бездомный все-таки решил вызвать полицию и сообщить о подозрительном предмете. Саперы, осмотрев находку, установили, что это тротиловая шашка весом 200 граммов, сообщает Лайф

В настоящее время полицейские выясняют, при каких обстоятельствах в мусорный контейнер попала взрывчатка. 

Ранее Газета.Ru сообщала, что на северо-востоке Москвы в офисе одной из столичных организаций обнаружили боевую гранату и 200 патронов к пистолетам и автомату.

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Олеся Волкова
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