Южная Корея намерена возглавить четвертую промышленную революцию

Сеул, 14 января. Власти Южной Кореи намерены профинансировать развитие технологического потенциала страны, чтобы стать во главе четвертой промышленной революции. Об этом заявил и.о. президента республики, премьер-министр Хван Ге Ан.

«Главный экономический тренд в мире сейчас — это четвертая промышленная революция. С этой целью правительство сосредоточит усилия на развитии технологического потенциала в базовых сферах путем поддержки исследовательских институтов, а также расширения венчурного бизнеса», — цитирует его газета «Мэиль кэндже».

По данным издания, власти страны хотят придать импульс разработкам в сфере «умных» автомобилей, Интернета вещей, технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и др. Кроме того, южнокорейские специалисты должны в перспективе широко применять 3D-печать в медицине, производстве автомобилей и т.п.

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