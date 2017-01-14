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ЛНР: ВСУ семь раз обстреляли позиции ополченцев ЛНР в Донбассе
Новороссия

ЛНР: ВСУ семь раз обстреляли позиции ополченцев ЛНР в Донбассе

Сегодня 9:31
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ЛНР: ВСУ семь раз обстреляли позиции ополченцев ЛНР в Донбассе

Луганск, 14 января. Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Было обстреляно Ирмино. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту с направления Попасной из 122-мм арторудий.

Село Калиново попало под обстрел дважды. Киевские военные стреляли по нему из Троицкого. Применялись 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы СПГ.

Калиновка была обстреляна из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также под огнем оказалась Раевка. ВСУ обстреляли село из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Под обстрел попал поселок Фрунзе.

Ранее Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных. 

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Алия Шарафутдинова
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