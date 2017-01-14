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Ученые объяснили пользу занятий спортом только по выходным
Общество

Ученые объяснили пользу занятий спортом только по выходным

Сегодня 9:34
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Ученые объяснили пользу занятий спортом только по выходным

Лондон, 14 января. Британские и австралийские ученые пришли к выводу, что занятия спортом только раз в неделю тоже приносят пользу и уменьшают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудники Университета Лафборо и Сиднейского университета проанализировали состояние здоровья 64 тыс. человек старше 40 лет и выяснили, что даже 150 минут физической активности (что меньше недельной нормы) благотворно влияют на организм.

В частности, достаточно делать физические упражнения только по выходным, чтобы снизить риск заболевания онкологическими заболеваниями на 18%, сердечно-сосудистыми — на 41%. Причем если человек посещает спортзал или тренируется на дому три раза в неделю, то эти показатели будут составлять 21% и 41% соответственно.

Как передает Газета.Ru, ранее ученые доказали пользу занятий йогой. По их мнению, йога помогает облегчить продолжительную боль в спине.

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Ксения Тасманова
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