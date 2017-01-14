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Двое пострадавших в стрельбе на заводе в Красноуральске находятся в реанимации
Общество

Двое пострадавших в стрельбе на заводе в Красноуральске находятся в реанимации

Сегодня 9:22
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Двое пострадавших в стрельбе на заводе в Красноуральске находятся в реанимации

Красноуральск, 14 января. Двое пострадавших во время стрельбы на заводе в Красноуральске находятся в реанимации.

Как рассказали в экстренных службах города, неизвестные пытались пробраться на территорию завода, где располагался склад тротила. Трое сотрудников охраны Красноуральского химического завода были ранены. После стрельбы злоумышленники скрылись.

Как пишет Life, пострадавшим потребовалось срочное хирургическое вмешательство. На данный момент они находятся в реанимационном отделении. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, он находится в хирургическом отделении.

Ранее МВД раскрыло подробности нападения на уральский завод по производству взрывчатки. 

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Алия Шарафутдинова
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