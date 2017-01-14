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Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы

Сегодня 9:11
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Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы

Москва, 14 января. Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в районе Щукино на северо-западе Москвы.

Как рассказали в экстренных службах российской столицы, инцидент произошел возле одного из домов на улице Авиационная. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Среди них есть ребенок. Все пострадавшие госпитализированы .

В результате аварии задержка в движения трамваев составила около часа. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что трамваи столкнулись в Пятигорске, есть пострадавшие. 

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Алия Шарафутдинова
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