Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы

Москва, 14 января. Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в районе Щукино на северо-западе Москвы.

Как рассказали в экстренных службах российской столицы, инцидент произошел возле одного из домов на улице Авиационная. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Среди них есть ребенок. Все пострадавшие госпитализированы .

В результате аварии задержка в движения трамваев составила около часа. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что трамваи столкнулись в Пятигорске, есть пострадавшие.