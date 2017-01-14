Истребитель разбился на авиашоу для детей в Таиланде

Бангкок, 14 января. Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей.

Как сообщает газета Bangkok post, пилот истребителя погиб.

ЧП произошло в 9.27 по местному времени (5.27 мск) в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Истребители выполняли фигуры высшего пилотажа. В этом момент одна из машин буквально рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Затем последовал взрыв.

Зрителей оперативно эвакуировали, а аэропорт закрыли. Как отмечает издание, никто из посетителей авиашоу не пострадал.

Уже создана специальная комиссия, которая займется расследованием авиакатастрофа. Местные власти надеятся открыть аэропорт в кротчайшие сроки.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в штате Техас (США) 2 января столкнулись два легкомоторных самолета. Один из них упал на автостоянку, а второй — на проходящее поблизости шоссе. Погибли три человека.

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