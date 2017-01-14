Россия вошла в топ-5 крупнейших авторынков Европы по итогам 2016 года

14 Января 2017 09:18 60

Москва, 14 января. Россия вошла в пятерку крупнейших авторынков Европы по итогам прошедшего года. Так, за год в нашей стране были реализованы 1,31 млн новых машин без учета легкого коммерческого транспорта.

По данным агентства «Автостат», возглавил рейтинг авторынок Германии, где за 12 месяцев были проданы 3,351 млн автомобилей. Примечательно, что в данном случае аналогичный показатель 2015 года был превышен на 4,5%. На втором месте расположилась Великобритания (2,692 млн транспортных средств), третьем — Франция (чуть более 2 млн). Четвертое и пятое место занимают итальянский (1,824 млн) и российский авторынки соответственно.

Отмечается, что наибольшей популярностью у россиян пользовалась иномарка Hyundai Solaris — в 2016 году были проданы 90 тыс. автомобилей этой марки. При этом продажи отечественного авто Lada Granta упали почти на треть по сравнению с 2015 годом.

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