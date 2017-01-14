СМИ рассказали, как Стил собирал «досье» на Трампа

Москва, 14 января. Предполагаемый автор «досье» о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил работал над ним бесплатно после победы республиканца на выборах.

Как пишет Independent, анонимный документ был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил человек, который причастен к британской разведке. Согласно информации, некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе.

Как пишет издание, после того, как представители Республиканской партии выдвинули Трампа в кандидаты на пост главы США, новыми работодателями Стила стали представители Демократической партии. Однако, после победы республиканца на выборах, демократы уже не были заинтересованы в его деятельности. Тогда Стил продолжил собирать «досье» без оплаты. Собранный им материал предназначался не только для оппонентов избранного президента. По мнению специального агента, он также может стать вопросом национальной безопасности как США, так и Великобритании.

Ранее Трамп назвал «охотой на ведьм» новости о компромате на него.