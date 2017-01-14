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Спорт

Хоккеисты впервые в истории отыграли матч на льду Амура на границе РФ и КНР 

14 Января 2017 08:55
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Хоккеисты впервые в истории отыграли матч на льду Амура на границе РФ и КНР 

Благовещенск, 14 января. На льду реки Амур на границе России и Китая прошел первый в истории хоккея матч. Сборная команда Амурской области сразилась со сборной китайской провинции Хэйлунцзян.

Между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ на российско-китайской границе, на льду пограничной реки Амур, установили хоккейную коробку. 

«Река Хэйлунцзян (китайское название Амура) является рекой дружбы между странами, между двумя приграничными территориями. И этот матч на пограничной реке символ этой дружбы», — отметил глава китайской делегации, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншен.

Первыми на лед вышли детские команды РФ и КНР. Приамурская команда одержала победу со счетом 2:0, сообщает «Интерфакс»

Отметим, что место встречи футбольных команд было выбрано не случайно. Его определил фотоснимок 60-летней давности. Тогда в Благовещенске прошли соревнования между хоккеистами из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян. 

Олеся Волкова

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