МВД раскрыло подробности нападения на уральский завод по производству взрывчатки

Екатеринбург, 14 января. На территории закрытого химзавода в Красноуральске, на который было совершено вооруженное нападение, не хранится взрывчатка. Об этом сообщил сегодня глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых уточнил, что закрытое предприятие давно находится в состоянии банкротства. «Туда не подают ни тепло, ни электричество. Информация ряда СМИ о том, что там оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вооруженные злоумышленники напали на Красноуральский химический завод, где ранее изготавливалась взрывчатка. По официальным данным, охранники попытались остановить неизвестных, получив при этом огнестрельные ранения. В результате помощь медиков потребовалась троим охранникам, передает Газета.Ru. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования уголовного дела.